Протестные акции работников сельского хозяйства начались во Франции

Во Франции фермеры блокируют трассы сельхозтехникой, щебнем и землей, засыпают мусором административные здания. Поводом для недовольств стала политика правительства, которая делает аграриев неконкурентоспособными.

Тем временем в Челябинской области загорелась мебельная фабрика. Как сообщили МЧС, пожарным удалось остановить огонь на площади в 3 600 квадратных метров.

Кроме того, на Сахалине ввели режим ЧС из-за непогоды. В области бушует метель, и усиливается ветер. Местные жители готовятся к порывам до 30 метров в секунду и сходу лавин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.