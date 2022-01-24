Москвичам рассказали, как изменились цены на сыр

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на сыр "Ламбер", упаковка 230 граммов.

В "Пятерочке" он стоил 229,99 рубля, а сейчас – почти 300 рублей. В "Перекрестке" сыр, наоборот, стал дешевле – 299 рублей, то есть минус 90 копеек. Самое выгодное предложение в "Азбуке Вкуса" – 291 рубль за упаковку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.