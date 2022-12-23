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23 декабря, 21:45

Экономика

Новак не исключил снижения нефтедобычи в РФ в ответ на потолок цен

Новак не исключил снижения нефтедобычи в РФ в ответ на потолок цен

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Россия запретит поставки нефти в страны, требующие соблюдения потолка цен – Новак

Россия готова снизить нефтедобычу в ответ на потолок цен. Такой сценарий не исключен в начале наступающего года. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, сокращение возможно на 5–7% или на 500–700 тысяч баррелей в сутки. И для России это не критично. Он указал, что поставки нефти и нефтепродуктов запретят в те страны, которые требуют исполнения западных ограничений. Окончательные вариант реакции России на потолок цен будет в указе Владимира Путина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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