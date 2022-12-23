Новости часа: Россия готова снизить нефтедобычу в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия готова снизить нефтедобычу в 2023 году, но не будет торговать в условиях потолка цен. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

На карантине в Москве в данный момент находится 0,1% школьных классов. Об этом рассказала Анастасия Ракова.

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" запустит продажу детских наборов по всей России с 26 декабря. Такое заявление сделала компания.