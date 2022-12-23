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Общество

Новости часа: Россия готова снизить нефтедобычу в 2023 году

Новости часа: Россия готова снизить нефтедобычу в 2023 году

Россиянам рассказали о ситуации с курсами доллара и евро

Новости часа: Новак рассказал об ответных мерах на введение потолка цен на нефть

Ноутбуки ушедших из РФ брендов завезут по параллельному импорту – СМИ

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Россия запретит поставки нефти в страны, требующие соблюдения потолка цен – Новак

Запланированные расходы федерального бюджета РФ увеличат на 2 трлн рублей – СМИ

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МВФ разрешил властям Украины напечатать 50 млрд гривен при дефиците финансирования извне

Новости часа: Сенат США внес в проект бюджета поправку об изъятии активов бизнесменов РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия готова снизить нефтедобычу в 2023 году, но не будет торговать в условиях потолка цен. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

На карантине в Москве в данный момент находится 0,1% школьных классов. Об этом рассказала Анастасия Ракова.

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" запустит продажу детских наборов по всей России с 26 декабря. Такое заявление сделала компания.

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