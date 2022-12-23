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Новости

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Общество

Новости часа: Новак рассказал об ответных мерах на введение потолка цен на нефть

Новости часа: Новак рассказал об ответных мерах на введение потолка цен на нефть

Ноутбуки ушедших из РФ брендов завезут по параллельному импорту – СМИ

"Актуальный репортаж": косметическую сеть "Л’Окситан" в РФ переименуют в SoBeautiful

Россия запретит поставки нефти в страны, требующие соблюдения потолка цен – Новак

Запланированные расходы федерального бюджета РФ увеличат на 2 трлн рублей – СМИ

Иран и Россия строят новый торговый маршрут – СМИ

МВФ разрешил властям Украины напечатать 50 млрд гривен при дефиците финансирования извне

Новости часа: Сенат США внес в проект бюджета поправку об изъятии активов бизнесменов РФ

Путин назвал тех, кому были выгодны взрывы на "Северных потоках"

Новости часа: Путин позволил выдавать разрешения на сделки с подсанкционными лицами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ответные меры на введение потолка цен на нефть предполагают запрет на поставки странам и компаниям, поддержавшим данные ограничения. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Работу всей системы здравоохранения в период длинных новогодних каникул необходимо усилить. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Туроператоры не фиксируют отказов от туров в горный кластер Сочи из-за аномального тепла. Об этом рассказали представители отрасли.

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