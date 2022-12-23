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Новости часа: Новак рассказал об ответных мерах на введение потолка цен на нефть
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ответные меры на введение потолка цен на нефть предполагают запрет на поставки странам и компаниям, поддержавшим данные ограничения. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Работу всей системы здравоохранения в период длинных новогодних каникул необходимо усилить. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Туроператоры не фиксируют отказов от туров в горный кластер Сочи из-за аномального тепла. Об этом рассказали представители отрасли.