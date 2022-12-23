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Экономика

Запланированные расходы федерального бюджета РФ увеличат на 2 трлн рублей – СМИ

Запланированные расходы федерального бюджета РФ увеличат на 2 трлн рублей – СМИ

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Запланированные расходы федерального бюджета на 2022 год увеличат на два триллиона рублей. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источник в правительстве. Сообщается, что речь идет о переносе финансирования части обязательств 2023 года на текущий.

Также в Минфине объяснили, почему стал падать рубль. Как заявил глава ведомства Антон Силуанов, на курс национальной валюты повлиял рост импорта. Кроме того, ослабили рубль западные ограничения на нефть и газ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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