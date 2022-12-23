МВФ разрешил властям Украины напечатать 50 млрд гривен при дефиците финансирования извне

Международный валютный фонд (МВФ) разгоняет инфляцию на Украине. Организация разрешила Киеву напечатать еще 50 миллиардов гривен, если не хватит поступлений из-за рубежа. Об этом говорится в меморандуме МВФ и Киева.

В документе указаны также условия, на которых Украина получит кредит на сумму до 20 миллиардов долларов. Например, Фонд требует сократить украинским Центробанком поддержку бюджета и отменить льготы для малого бизнеса.

Согласно статистике, с начала спецоперации Нацбанк Украины напечатал 364 миллиарда гривен. Это привело к обесцениванию украинской валюты. Регулятор прогнозирует по итогам года инфляцию более 30%.

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