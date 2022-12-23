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Экономика

МВФ разрешил властям Украины напечатать 50 млрд гривен при дефиците финансирования извне

МВФ разрешил властям Украины напечатать 50 млрд гривен при дефиците финансирования извне

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Международный валютный фонд (МВФ) разгоняет инфляцию на Украине. Организация разрешила Киеву напечатать еще 50 миллиардов гривен, если не хватит поступлений из-за рубежа. Об этом говорится в меморандуме МВФ и Киева.

В документе указаны также условия, на которых Украина получит кредит на сумму до 20 миллиардов долларов. Например, Фонд требует сократить украинским Центробанком поддержку бюджета и отменить льготы для малого бизнеса.

Согласно статистике, с начала спецоперации Нацбанк Украины напечатал 364 миллиарда гривен. Это привело к обесцениванию украинской валюты. Регулятор прогнозирует по итогам года инфляцию более 30%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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