Годовая инфляция в России приблизится к шестилетнему рекорду. Москвичи ощутили рост цен не только в продуктовых магазинах, но и в сфере услуг.

О том, насколько подорожал, например, поход в салон красоты или химчистку, – в эфире телеканала Москва 24.