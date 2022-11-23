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23 ноября, 21:00

Экономика

Запуск завода "Москвич" и предотвращенная диверсия в Воронеже

Запуск завода "Москвич" и предотвращенная диверсия в Воронеже

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На "Москвиче" уже в 2024 году планируют выпускать до 100 тысяч машин в год – причем 20 тысяч из них будут электрокары. Завод в кратчайшие сроки сменил вывеску и перезапустил производство. С конвейера уже сошел первый "Москвич-3" с бензиновым турбомотором.

В Воронеже пресекли диверсию на военных и энергетических объектах. Об этом сообщает ФСБ. Спецслужбы опубликовали кадры операции. При попытке задержания главарь группы и два его сообщника ликвидированы.

Россия в результате переговоров вернула 35 военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Тем временем, российские войска продолжают наступать на донецком направлении.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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экономикаобществовидеоНаиль Губаев
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