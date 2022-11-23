Новости часа: в Минпромторге не видят рисков для фармпроизводства в РФ на фоне санкций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Минпромторге не видят рисков для фармпроизводства в России на фоне санкций. Об этом заявил замминистр Василий Осьмаков.

Гражданин России проведет три месяца в норвежской тюрьме за незаконное использование дрона. Об этом сообщили в Associated Press.

Расписание поездов на центральном участке МЦД-1 изменится 26–27 ноября. Об этом расскзал Дептранс.