Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:15

Экономика

Продажи вина в онлайн-формате начнутся в РФ с 1 ноября 2023 года – СМИ

Продажи вина в онлайн-формате начнутся в РФ с 1 ноября 2023 года – СМИ

Москва готова к расширению экспорта удобрений – Путин

Законопроект о легализации майнинга криптовалют внесен в Госдуму

Бывший завод Renault сменил вывеску в Москве

Салон по продаже автомобилей Lamborghini открылся в Москве

Россиянам рассказали, когда откроются обновленные магазины Zara

В СМИ рассказали о возможном потолке цен на нефть

ЕС предложил переходный период в 45 дней после ввода потолка цен на российскую нефть

Многие западные производители бытовой техники перестали поставлять свои товары в РФ

Компания "Газпром" заявила об оседании газа РФ для Молдавии на Украине

Российское вино будут продавать онлайн. Эксперимент по продаже в интернете запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года, заявили СМИ со ссылкой на законопроект, разработанный правительством.

Вино, произведенное в РФ, можно будет покупать на сайте "Почты России". Алкоголь привезут не раньше, чем через сутки после заказа.

В Минпромторге и Минфине эту идею поддерживают, отмечая, что дистанционные продажи помогут повысить популярность российского вина. Против выступает Минздрав. Там сообщили, что спиртное таким образом может быть доставлено несовершеннолетним.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика