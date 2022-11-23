Продажи вина в онлайн-формате начнутся в РФ с 1 ноября 2023 года – СМИ

Российское вино будут продавать онлайн. Эксперимент по продаже в интернете запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года, заявили СМИ со ссылкой на законопроект, разработанный правительством.

Вино, произведенное в РФ, можно будет покупать на сайте "Почты России". Алкоголь привезут не раньше, чем через сутки после заказа.

В Минпромторге и Минфине эту идею поддерживают, отмечая, что дистанционные продажи помогут повысить популярность российского вина. Против выступает Минздрав. Там сообщили, что спиртное таким образом может быть доставлено несовершеннолетним.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.