Стоимость красной икры увеличилась до 5 тысяч рублей за килограмм

Стоимость красной икры выросла до 5 тысяч рублей за килограмм и достигла максимума за последние 20 лет. Продукт подорожал на 30% с прошлого года.

В 2000 году килограмм красной икры стоил примерно 675 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

