Российские туристы за рубежом столкнулись с проблемой обмена долларов старого образца

В последнее время российские туристы, находящиеся за границей, все чаще сталкиваются с проблемами при попытке обмена долларов. Банки и обменные пункты отказываются принимать купюры старого образца, а новые банкноты должны быть в идеальном состоянии.

Такие инциденты происходят в Турции, Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте и Армении. В связи с этим туристам рекомендуется отказаться от американской валюты и использовать евро для своих поездок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.