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23 октября, 07:15

Экономика

Российские туристы за рубежом столкнулись с проблемой обмена долларов старого образца

Российские туристы за рубежом столкнулись с проблемой обмена долларов старого образца

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Россияне столкнулись с проблемами при расчетах долларами за границей

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В последнее время российские туристы, находящиеся за границей, все чаще сталкиваются с проблемами при попытке обмена долларов. Банки и обменные пункты отказываются принимать купюры старого образца, а новые банкноты должны быть в идеальном состоянии.

Такие инциденты происходят в Турции, Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте и Армении. В связи с этим туристам рекомендуется отказаться от американской валюты и использовать евро для своих поездок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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