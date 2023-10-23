Прием заявок на гранты для экспортеров начался в столице

Московские экспортеры получат поддержку города. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Представители малого и среднего бизнеса, реализующие свою продукцию в дружественных странах, могут получить 10% от суммы внешнеторгового договора. Максимальная выплата – 10 миллионов рублей. Заявки принимают на сайте Московского экспортного центра до 7 ноября.

Грант доступен как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.