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23 октября, 11:45

Экономика

Прием заявок на гранты для экспортеров начался в столице

Прием заявок на гранты для экспортеров начался в столице

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Московские экспортеры получат поддержку города. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Представители малого и среднего бизнеса, реализующие свою продукцию в дружественных странах, могут получить 10% от суммы внешнеторгового договора. Максимальная выплата – 10 миллионов рублей. Заявки принимают на сайте Московского экспортного центра до 7 ноября.

Грант доступен как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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