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Экономика

Colin’s в январе откроет в Москве первый магазин под маркой Loft

Colin’s в январе откроет в Москве первый магазин под маркой Loft

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Colin’s в январе откроет в Москве первый магазин под маркой Loft. А всего в стране в следующем году их будет 17.

Эксперты считают, у турецкого владельца бренда джинсовой одежды хорошие шансы на фоне ухода западных компаний.

Однако и те, кто еще недавно хотел покинуть российский fashion-рынок, кажется, не спешат это делать. Так, о возвращении заявила Zara испанской группы Inditex.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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