10:00Экономика
Colin’s в январе откроет в Москве первый магазин под маркой Loft
Colin’s в январе откроет в Москве первый магазин под маркой Loft. А всего в стране в следующем году их будет 17.
Эксперты считают, у турецкого владельца бренда джинсовой одежды хорошие шансы на фоне ухода западных компаний.
Однако и те, кто еще недавно хотел покинуть российский fashion-рынок, кажется, не спешат это делать. Так, о возвращении заявила Zara испанской группы Inditex.
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