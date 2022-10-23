Colin’s в январе откроет в Москве первый магазин под маркой Loft. А всего в стране в следующем году их будет 17.

Эксперты считают, у турецкого владельца бренда джинсовой одежды хорошие шансы на фоне ухода западных компаний.

Однако и те, кто еще недавно хотел покинуть российский fashion-рынок, кажется, не спешат это делать. Так, о возвращении заявила Zara испанской группы Inditex.

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