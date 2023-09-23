23 сентября, 13:00Экономика
Цены на топливо в Европе выросли на 5% после запрета на экспорт из РФ
Цены на топливо в Европе выросли сразу на 5%, превысив тысячу долларов за тонну. Это произошло после того, как Россия закрыла экспорт бензина и дизеля.
Ограничение по замыслу правительства позволит насытить внутренний рынок топливом и приведет к снижению цен на внутреннем рынке. При этом новое правило не коснулось стран Евразийского экономического союза. Российское топливо продолжает поставляться в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.