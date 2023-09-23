Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 13:00

Экономика

Цены на топливо в Европе выросли на 5% после запрета на экспорт из РФ

Цены на топливо в Европе выросли на 5% после запрета на экспорт из РФ

"Москва сегодня": ЦБ РФ трижды поднял ключевую ставку за два месяца

Производство бумаги в Москве увеличилось на 10% за 6 месяцев

Москвичам рассказали, снизятся ли цены на заправках после запрета на экспорт топлива

Собянин: более 900 московских компаний перешли в категорию крупного бизнеса

В Европе подскочили цены на топливо после запрета на экспорт из РФ – СМИ

В Минэнерго сообщили, как изменится плата за ЖКХ в 2024 году

Кабмин РФ готов продлить порог для беспошлинного ввоза товаров в тысячу евро

Вице-премьер РФ провел совещание с компаниями по ситуации на рынке нефтепродуктов

Стоимость бензина на бирже РФ упала на 10% после запрета экспорта

Цены на топливо в Европе выросли сразу на 5%, превысив тысячу долларов за тонну. Это произошло после того, как Россия закрыла экспорт бензина и дизеля.

Ограничение по замыслу правительства позволит насытить внутренний рынок топливом и приведет к снижению цен на внутреннем рынке. При этом новое правило не коснулось стран Евразийского экономического союза. Российское топливо продолжает поставляться в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика