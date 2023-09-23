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23 сентября, 09:15

Экономика

В Европе подскочили цены на топливо после запрета на экспорт из РФ – СМИ

В Европе подскочили цены на топливо после запрета на экспорт из РФ – СМИ

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Запрет на экспорт российского моторного топлива спровоцировал рост цен за рубежом. Как сообщает Guardian, Россия своим решением нанесла удар по Европе. Тарифы на АЗС уже выросли на 5%.

Эмбарго на экспорт бензина и дизеля российский кабмин ввел на этой неделе. В Минэнерго заявили, что ограничения помогут пресечь "серый" экспорт топлива. Также ожидают, что эта мера приведет к снижению цен на российском рынке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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