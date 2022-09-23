В Узбекистане приостановлено обслуживание карт "Мир"

Трудности с картами платежной системы "Мир" возникли в Узбекистане 23 сентября. Там обслуживание российских карт приостановлено, ссылаются на технические причины.

С 07:00 по московскому времени проводятся необходимые процедуры, но срок их завершения не называется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.