Эрдоган поручил министрам разработать с Москвой альтернативы системе "Мир" – СМИ

Президент Турции поручил министрам разработать альтернативы российской системе "Мир". В ближайшие часы Реджеп Тайип Эрдоган проведет обсуждения по этой теме, сообщают СМИ.

Пока не уточняется, какие именно альтернативы рассматриваются Анкарой и Москвой.

Ранее стало известно что два турецких банка прекратили обслуживание российских карт "Мир" из-за давления Минфина США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.