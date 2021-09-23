Набиуллина извинилась за слова своего заместителя о пенсиях

Будущим пенсионерам посоветовали не надеяться на государство. Первый заместитель главы Центробанка Сергей Швецов более чем прозрачно намекнул, что россиянам стоит заранее задумываться о своей старости, откладывать на нее деньги, а лучше покупать недвижимость и ценные бумаги.

Слова Швецова, конечно, вызвали мощную волну возмущения, но эксперты объясняют, что зампред ЦБ, конечно, не имел ввиду всех россиян.

В Центробанке такой массированной атаки не выдержали и позднее глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина извинилась за своего подчиненного. Она сказала, что сожалеет о том, что Швецов крайне неудачно сформулировал свою мысль по поводу пенсионной системы.

Также глава ЦБ назвала обеспечение достойной пенсии для всех россиян одним из приоритетов государства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.