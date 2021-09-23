Зампред ЦБ посоветовал пенсионерам полагаться не только на государство

Будущим пенсионерам посоветовали не надеяться на государство. Первый заместитель главы Центробанка Сергей Швецов более чем прозрачно намекнул, что россиянам стоит заранее задумываться о своей старости, откладывать на нее деньги, а лучше покупать недвижимость и ценные бумаги.

Слова Швецова, конечно, вызвали мощную волну возмущения, но эксперты объясняют, что зампред ЦБ, конечно, не имел в виду всех россиян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.