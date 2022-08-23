Новости последнего часа: стоимость нефти Brent превысила 100 долларов за баррель

ВСУ обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня "Град", заявили в штабе ДНР.

Стоимость нефти Brent превысила 100 долларов за баррель впервые с 12 августа, свидетельствуют данные торгов.

Почти 13 тысяч бесплатных билетов получили с мая федеральные льготники в приложении ЦППК – пресс-служба перевозчика.

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