Новости последнего часа: РФ с 1 июля снизила экспорт зерна на 12%

Шесть военных ДНР погибли в республике во вторник, сообщили в народной милиции ДНР.

РФ с 1 июля снизила экспорт зерна на 12% по сравнению с прошлым сезоном – Российский зерновой союз.

В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что дымка и запах гари в Москве не опасны для здоровья.

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