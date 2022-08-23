ФАС пока не получала ходатайство "Яндекса" о покупке Delivery Club

Федеральная антимонопольная служба России пока не получала ходатайство компании "Яндекс" о приобретении сервиса доставки Delivery Club.

В случае поступления заявки служба оценит влияние сделки на рынок в установленном режиме. Согласно условиям соглашения, "Яндекс" отдает сервисы "Дзен" и "Новости" компании VK в обмен на сервис доставки еды Delivery Club. Сделка будет безденежной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.