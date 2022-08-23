Мировые цены на кофе вырастут на фоне неурожая в Бразилии. Он традиционно привязан к двухгодичным циклам, когда по четным годам фермеры собирают большие объемы арабики.

Однако плантаторы начали бороться с последствиями странной погоды. Сначала была засуха, а потом – заморозки. Пострадали в 2022 году и плантации еще одного влиятельного экспортера – Колумбии.

Ситуация угрожает перебоями в поставках кофе в мировом масштабе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.