Жара прошлась по мировым хлопковым плантациям. На треть сократился урожай в Бразилии и США. А Индия и вовсе перешла к импорту хлопка. Цены на рынке, соответственно, взлетели.

Заметит ли российский покупатель подорожание? И поможет ли нашей швейной промышленности импортозамещение? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.