Впервые за 20 лет американская валюта обогнала по стоимости евро. Накануне доллар на московской бирже поднялся до 59 рублей 87 копеек, а евро снизился до 59,5 рубля.

Переломный момент аналитики связывают с переводом части газовых контрактов на евро и активной девалютизацией.

Причем такая тенденция с доминированием наблюдается не только в России. На мировом рынке доллар тоже стоит дороже европейца. Подробнее – в эфире телеканала Москва