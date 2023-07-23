Финский аутлет обанкротился из-за отсутствия российских туристов

Приграничный аутлет в Финляндии обанкротился без русских туристов. Торговую деревню открыли именно в расчете на россиян недалеко от пропускного поста в 2018 году, там продавали международные бренды.

Инвестиции оценивались примерно в 40 миллионов евро. Но сначала были проблемы из-за пандемии, введенной в связи с распространением коронавируса, затем власти закрыли границы для российских туристов из-за спецоперации. Комплекс опустел и лишил местных жителей рабочих мест.

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