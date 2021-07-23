ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 1 пункт

Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1 пункт, до 6,5% годовых. Это самое резкое повышение с 2014 года. Решение было принято на очередном заседании.

По подсчетам регулятора, российская экономика уже достигла докризисного уровня во втором квартале этого года. А потребительская активность даже превысила допандемийные показатели.

Будут ли повышать ставку и дальше, пока неизвестно, ЦБ еще оценит ситуацию, но не исключает, что июльское повышение стало последним на ближайшее время.

Что касается инфляции, Эльвира Набиуллина отметила, что в июне заметный вклад в ее повышение внес рост цен на туристические услуги.

На пресс-конференцию она надела брошь с тучей и дождем. О том, что это может значить, рассказал экономический обозреватель Денис Елаховский. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.