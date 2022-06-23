Импорт российского газа во Францию сократился, но не остановлен – министр

Импорт российского газа во Францию сократился, но не остановлен. Об этом сообщила французский министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше.

По ее словам, сегодня республика находится в ситуации, при которой она не может полностью отказаться от российского топлива. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.