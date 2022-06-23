Ставка по льготной ипотеке в России снижена до 7%

В России ставку по льготной ипотеке снизили с 9 до 7%. Получить такой заем можно до конца 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эксперты жилищного рынка уже подсчитали, что в связи со снижением ставки уменьшится и ежемесячный платеж по этому кредиту. Так, при покупке квартиры в Москве, где стоимость жилья в среднем 16 миллионов рублей, платеж составит не 103, а 87 тысяч рублей каждый месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

