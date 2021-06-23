Москвичам рассказали о ценах на черешню

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на черешню на столичных рынках.

На прошлой неделе на Лосиноостровском рынке она стоила 350 рублей, на этой уже на 100 рублей дешевле. На Преображенском рынке черешня сильно подорожала – 300 рублей вместо 160 рублей.

Самый высокий ценник на Усачевском, хотя стоимость за неделю снизили. Килограмм черешни там предлагают за 500 рублей, а было 700 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.