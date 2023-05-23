20:00Политика
Новости часа: Небензя напомнил о важности поставок российских удобрений на мировые рынки
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экспорт аммиачных удобрений РФ мог бы обеспечить продовольствием 200 миллионов человек. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Небензя.
Россия и Куба договорились совместно готовить кадры для медиаотрасли. Об этом информирует Минцифры РФ.
Более 30 тысяч гектаров земель в Подмосковье засеяли масличными культурами. Об этом сообщает Минсельхоз региона.