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Новости часа: Небензя напомнил о важности поставок российских удобрений на мировые рынки

Новости часа: Небензя напомнил о важности поставок российских удобрений на мировые рынки

"Деньги 24": российские банки повысили комиссии за различные денежные операции

Новости часа: Novo Nordisk продолжит производить инсулин в России

Партнеры Wildberries потребовали разблокировки своих аккаунтов

Минобрнауки рекомендовало вузам ввести допльготы для студентов-участников СВО и их семей

Новости часа: около 100 человек вывезли с Белгородской области, куда зашла украинская ДРГ

"Газпром нефть" определилась с финальными дивидендами за 2022 год

В Ozon сообщили, что приложение вскоре должно возобновить работу в обычном режиме

Эксперты рассказали о росте фондового рынка в России с начала года

Новости часа: СК РФ возбудил дело после атаки диверсантов на Белгородскую область

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экспорт аммиачных удобрений РФ мог бы обеспечить продовольствием 200 миллионов человек. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Небензя.

Россия и Куба договорились совместно готовить кадры для медиаотрасли. Об этом информирует Минцифры РФ.

Более 30 тысяч гектаров земель в Подмосковье засеяли масличными культурами. Об этом сообщает Минсельхоз региона.

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экономикаполитикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
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