США отделяет от дефолта чуть больше недели – глава американского Минфина

США отделяет от дефолта чуть больше недели. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

По ее словам, с 1 июня Штаты не смогут выполнять свои долговые обязательства, если Конгрессу не удастся достичь соглашения по повышению потолка госдолга. В происходящем все чаще обвиняют президента страны Джо Байдена. Так, сенатор Госдепа Кевин Маккарти заявил, что именно бездействие президента может привести к первому дефолту в истории США.

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