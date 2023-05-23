Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Экономика

США отделяет от дефолта чуть больше недели – глава американского Минфина

США отделяет от дефолта чуть больше недели – глава американского Минфина

Стоимость топлива для польских грузовиков в РФ хотят установить на уровне цен в ЕС

Путин поручил правительству предложить меры для снижения ставок по кредитам

"Деньги 24": стоит ли продавать ценные бумаги перед летним отпуском

Новости часа: Собянин рассказал, сколько человек по всей РФ пользуются библиотекой МЭШ

Новости часа: в Кремле прокомментировали контакты по зерновой сделке

Условия "Фабрики проектного финансирования" улучшили для инвесторов – Мишустин

Московских предпринимателей пригласили присоединиться к выставкам и бизнес-миссиям

Россияне стали чаще интересоваться семейной ипотекой – СМИ

Собянин рассказал о производстве банкоматов в Москве

США отделяет от дефолта чуть больше недели. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

По ее словам, с 1 июня Штаты не смогут выполнять свои долговые обязательства, если Конгрессу не удастся достичь соглашения по повышению потолка госдолга. В происходящем все чаще обвиняют президента страны Джо Байдена. Так, сенатор Госдепа Кевин Маккарти заявил, что именно бездействие президента может привести к первому дефолту в истории США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономиказа рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика