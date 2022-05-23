Крупнейший онлайн-ретейлер Wildberries ввел штрафы за возврат товара. Больше всего покупатели недовольны тем, что, по их словам, платить штраф в размере 100 рублей приходится даже за возврат бракованных вещей.

В самой компании утверждают, что политика возвратов не менялась, и пользователи, которые заказывали много позиций и выкупали мало, оплачивали обратную логистику. При этом маркетплейс не раскрывает, о каких суммах выкупа идет речь.