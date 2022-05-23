Сеть кофеен Starbucks объявила об уходе из России

Сеть кофеен Starbucks уходит с российского рынка. При этом сотрудникам пообещали оказывать поддержку, включающую зарплату за шесть месяцев, и помощь в новом трудоустройстве.

Сейчас в России работают около 100 кофеен Starbucks. Пока непонятно, все ли они закроются окончательно или же продолжат работу под другими названиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

