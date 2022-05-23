Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Шведско-швейцарский производитель упаковки Tetra Pak опроверг информацию об уходе из России.

Станция метро в аэропорту Внуково откроется в 2023 году. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

