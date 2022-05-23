В Химках демонтировали вывеску McDonald's

В Химках демонтировали гигантскую букву "М", которая зазывала заехать в McDonald's. Рестораны в России проданы. По условиям контракта они сменят название, но продлят рабочие контракты с сотрудниками.

В телеграм-канале появилось сообщение, что сеть теперь будет называться Мс, однако генеральный директор компании в России это опроверг.

Поклонники бургеров и картошки продолжают теряться в догадках, а Минпромторг уже пообещал поддержку новому владельцу фастфуда. Им стал Александр Говор. Его компания управляла двумя десятками ресторанов американского бренда по франшизе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.