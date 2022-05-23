Компания Starbucks заявила об уходе из РФ

Американская сеть кофеен Starbucks приняла решение покинуть российский рынок, сообщается в пресс-релизе компании.

При этом Starbucks будет оказывать 2 тысячам российских работников поддержку, которая предусматривает выплаты в течение полугода, а также помощь с трудоустройством.