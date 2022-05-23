Компания Levi Strauss&Co решила окончательно покинуть российский рынок

Американская сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss&Co решила окончательно покинуть российский рынок, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на часть своих магазинов в России. Отмечается, что якобы остатки планируется реализовать через другие площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

