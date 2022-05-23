В Химках демонтировали рекламные конструкции McDonald's

В Химках демонтировали огромную букву М, которая зазывала заехать в McDonald's. Компания продана, название изменят, но каким оно будет неизвестно до сих пор.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что сеть назовут Мс, однако ее опроверг генеральный директор McDonald's в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.