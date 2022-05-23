Желтую букву "M" не сохранят в новом бренде ресторанов McDonald's

Желтую букву "M" не планируют сохранять в новом бренде ресторанов McDonald's в РФ. Об этом заявил гендиректор McDonald's в России Олег Пароев.

Tetra Pak опровергла слухи об уходе компании из России.

Оранжевый уровень опасности из-за заморозков объявлен в Подмосковье в ночь на 24 мая.