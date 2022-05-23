В российском McDonald's опровергли сохранение буквы "М" в бренде сети ресторанов

На российских уже бывших ресторанах McDonald's демонтируют букву "М". Гендиректор компании в России заявил, что название Mc, которое распространили телеграм-каналы, даже не рассматривается.

Сохранять брендовую желтую букву не будут. Меняют название и вернувшиеся на российский рынок бренды одежды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.