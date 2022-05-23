Компания Starbucks ликвидирует юрлицо в России

Starbucks ликвидирует юрлицо в России. "Кофе Сирена" перестанет существовать, а сотрудников сократят в течение трех месяцев. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Судя по всему, бизнес компания продавать не будет, а полностью уйдет с российского рынка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.