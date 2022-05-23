ЦБ РФ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в 2022 году

Центробанк видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в 2022 году. Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин.

Россия решила добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения "Экспо-2030", сообщили в МИД РФ.

В лесах шести регионов России ввели режим ЧС из-за пожаров. Об этом рассказали в МЧС.