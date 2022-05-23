Желтую букву "M" не планируют сохранять в новом бренде ресторанов McDonald's

В бывших ресторанах McDonald's демонтируют букву "М". Гендиректор компании в России заявил, что название Mc, которое 23 мая распространили телеграм-каналы, даже не рассматривается.

Сохранять брендовую желтую букву не будут. Меняют название и вернувшиеся на российский рынок бренды одежды.

Кто и как теперь называется? И ждать ли в ближайшие время новых громких возвращений? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.