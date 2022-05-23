Некоторые зарубежные бренды вернулись в московские ТЦ после смены вывесок

В московских торговых центрах в выходные было больше людей, чем обычно. Дело в том, что на российский рынок начали возвращаться некоторые ушедшие зарубежные бренды.

Но узнать их непросто, так как вывески меняются. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.