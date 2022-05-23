Россия отказалась от заявки на проведение "Экспо-2030" в Москве

Россия приняла решение добровольно отозвать заявку Москвы на право проведения международной выставки "Экспо" в 2030 году. Это следует из заявления МИД РФ, опубликованного на сайте ведомства.

Уточняется, что соответствующее заявление уже передано в Международное бюро выставок.