Западные бренды возобновили работу в России под новыми вывесками

Магазины в Москве меняют вывески. Теперь известные западные бренды продают товары под новыми названиями: вместо Reserved – RE, вместо Sinsay – "Син".

Некоторые бренды просто переписали название с латиницы на кириллицу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.