План по доходам в бюджет Москвы на 2022 год выполнен почти на 40%. Об этом сообщили власти города.

На 25 станциях Московского центрального кольца пронумеровали выходы, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Levi’s покинет российский рынок после 29 лет работы.